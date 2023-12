Calcio: le formazioni ufficiali di Juve-Roma, Allegri conferma Yildiz, Mou ritrova Dybala

MeteoWeb

Torino, 30 dic. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Juventus-Roma, posticipo della 18/a giornata di Serie A, in programma alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Allegri conferma Yildiz dopo il gol di Frosinone e sarà il partner di Vlahovic. Weah e Kostic sugli esterni. Mourinho recupera Zalewski e ritrova che fa coppia con Lukaku in attacco. Questi gli 11 iniziali:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.