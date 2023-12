Calcio: Moncada, ‘tutti vogliono vincere subito, anche noi ma serve un piano’

MeteoWeb

Milano, 20 dic. – (Adnkronos) – “Tutti vogliono vincere subito, anche noi. Ma c?è bisogno di un piano per fare le cose bene e avere una squadra forte ogni anno”. Così il direttore dell’area tecnica del Milan Geoffrey Moncada, in un’intervista alla tv del club rossonero. “Abbiamo cambiato tanto, l’anno prossimo inseriremo due o tre elementi, ma adesso abbiamo una base -aggiunge il 37enne francese-. Oggi c’è tanta concorrenza sul mercato, tanti club lavorano bene. Noi cerchiamo di avere una quantità di dati importanti, dalle statistiche agli infortuni, e quando abbiamo le informazioni complete andiamo a vedere il giocatore dal vivo. Almeno 4 volte, due in casa e due in trasferta. Poi dobbiamo avere altre informazioni, dalla mentalità alla famiglia. È un pacchetto globale”.