Calcio: Mondiale Club, Manchester City batte 3-0 l’Urawa e va in finale

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – Il Manchester City approda alla finale del Mondiale per Club in corso in Arabia Saudita. La squadra di Pep Guardiola si è imposta nettamente 3-0 sui giapponesi dell’Urawa Reds grazie all’autogol di Hoibraten al 46′ del primo tempo, per poi raddoppiare al 52′ con Kovacic e trovare il tris con Bernardo Silva al 59′. Il City venerdì giocherà la finale del torneo contro il Fluminense che, nell’altra semifinale, ha superato 2-0 l’Al Ahly.