Calcio: Motta, ‘ragazzi fantastici, ci hanno creduto e lottato fino alla fine’

MeteoWeb

Bologna, 23 dic. – (Adnkronos) – “Abbiamo trovato una grande squadra del nostro campionato, l’Atalanta è una squadra forte, gioca da 7-8 anni in Europa e compete con Inter, Juventus e Napoli. Ha fisicità e tecnica, è una squadra completa. La nostra è stata una settimana fantastica con le vittoria contro Roma, Inter e Atalanta. Questi ragazzi hanno dimostrato di essere un gruppo con uno spirito fantastico. Vincere oggi era molto molto difficile, hanno fatto tutti bene. Abbiamo concesso qualche ripartenza a Lookman, ma fino all’ultimo ci abbiamo creduto e abbiamo lottato. Abbiamo vinto meritatamente per lo spirito. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, sono stati fantastici”. L’allenatore del Bologna Thiago Motta, commenta così la vittoria per 1-0 sull’Atalanta.

“È un buon momento per il Bologna, ma da domani sarà il passato -sottolinea il 41enne tecnico italo-brasiliano al microfono di Sky Sport-. Ci riposeremo con le nostre famiglie, penseremo ad altro, ma poi ci prepareremo al massimo per la gara a Udine, sempre difficile per noi”. Obiettivo 4° posto? “Non siamo neanche a metà campionato ed è inutile fare delle ipotesi adesso. Testa al Natale e all’Udinese, il resto conta poco”.