Calcio: Napoli, Mazzarri recupera Zanoli per match con Juve, out solo Mario Rui e Olivera

Napoli, 7 dic. – (Adnkronos) – L’allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati per l’anticipo del 15° turno di Serie A, in programma domani all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Recupera Zanoli, ancora out Mario Rui e Olivera. Questo l’elenco completo: Contini, Gollini, Meret; Di Lorenzo, Zanoli, Juan Jesus, Natan, Ostigard, rrhamani, Anguissa, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lindstrom, Lobotka, Zielinski; Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin, Osimhen.