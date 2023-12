Calcio: Petrucci, ‘amareggiato per contestazione a Iervolino, gli andrebbe fatto monumento’

MeteoWeb

Roma, 11 dic. – (Adnkronos) – “Iervolino? Bisogna dirgli bravo per tutto quello che sta facendo, il pubblico è ingeneroso. La Salernitana la seguo, sono vicino a lui per quello che sta facendo. Quello che è successo mi ha molto amareggiato perché il pubblico dimentica quello che si fa. Avere una società è durissimo, non sempre si può vincere. il campionato non è ancora al giro di boa, troppo facile contestare. Se non ci fosse Iervolino chi ci sarebbe? A lui dovrebbe essere fatto un monumento per quello che ha fatto e sta facendo”. Così il presidente della Fip, Gianni Petrucci, entrato nel consiglio di amministrazione del club campano al microfono de ‘La Politica nel Pallone’, su Gr Parlamento, dopo la contestazione dei tifosi della Salernitana al presidente Danilo Iervolino, dopo il ko in casa con il Bologna.