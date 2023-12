Calcio: Pioli, ‘domani primo bivio della stagione, siamo obbligati a vincere’

MeteoWeb

Newcastle, 12 dic. – (Adnkronos) – “Abbiamo solo un obiettivo, solo una possibilità: vincere la partita. Sappiamo cosa ci aspetta, che avversario e che ambiente affronteremo. È il primo vero bivio della stagione”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Newcastle.

“Sappiamo l’importanza della partita e dell’importanza di rimanere in Europa -aggiunge Pioli-. Ci aspettiamo tutti di fare una grande partita contro un avversario che è molto difficile. Dobbiamo far diventare questo momento il nostro momento”.