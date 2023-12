Calcio: Premier League, Bournemouth-Luton sospesa per malore Lockyer si rigiocherà dal 1′

MeteoWeb

Londra, 20 dic. – (Adnkronos) – Il match tra Bournemouth e Luton Town verrà rigiocato per intero. Lo ha deciso la Premier League. La partita disputata lo scorso 16 dicembre, è stata sospesa al 59′ dopo che il capitano del Luton Tom Lockyer ha accusato un malore ed è collassato a causa di un arresto cardiaco, dal quale si è per fortuna ripreso. In seguito all’intervento dello staff medico in campo, l’arbitro ha interrotto l’incontro. Ancora da stabilire la data del recupero.