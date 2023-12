Calcio: Roma, Renato Sanches torna al Psg, tramontata l’ipotesi Bonucci

MeteoWeb

Roma, 28 dic. – (Adnkronos) – È ormai ai titoli di coda l’avventura di Renato Sanches con la Roma. Sei mesi contraddistinti da guai fisici che hanno in realtà caratterizzato tutta la sua carriera e non solo l?ultimo periodo nella capitale. Il portoghese ha soltanto cinque presenze in Serie A, con un gol all?attivo segnato contro l?Empoli alla quarta giornata. Sono invece nove le partite che il classe ?97 ha saltato per infortunio. Considerando anche le quattro partite di Europa League, Sanches ha totalizzato appena 228 minuti in campo. Il club giallorosso avrebbe dunque deciso, secondo Sky Sport, di chiudere in anticipo il prestito con il calciatore che dunque tornerà al Psg.

Lo stesso Renato Sanches ha recentemente modificato il suo profilo Instagram cancellando in testa le precedenti tracce da calciatore della Roma. È stata infatti modificata l?immagine del profilo, che lo raffigurava con la maglia giallorossa e sostituita con una completamente nera. E anche nella bio del giocatore è sparito ogni riferimento di appartenenza alla squadra capitolina.

Sul fronte delle entrate, sembra definitivamente tramontata la possibile trattativa per Leonardo Bonucci. Il club giallorosso resta comunque alla ricerca di un difensore centrale che possa dare alternative a Mourinho visti gli infortuni in quel reparto, in particolare quello di Chris Smalling. Per l?inglese non è ancora stata stabilita una data di rientro.