Empoli, 22 dic. – (Adnkronos) – La Lazio conduce 1-0 sull’Empoli al termine del primo tempo dell’anticipo della 17/a giornata di Serie A, in corso allo stadio ‘Castellani’ della città toscana. A decidere fin qui la partita il gol di Guendouzi al 9′. Due sostituzioni forzate per gli ospiti costretti a rinunciare tra il 21′ e il 25′ a Immobile e Luis Alberto per problemi muscolari, al loro posto Castellanos e Kamada.