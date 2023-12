MeteoWeb

Roma, 2 dic. – (Adnkronos) – La Lazio conduce 1-0 sul Cagliari alla fine del primo tempo del match della 14/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. A decidere sin qui la partita il gol di Pedro all’8′. I sardi giocano in dieci per l’espulsione di Makoumbou al 27′.