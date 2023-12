MeteoWeb

Reggio Emilia, 22 dic. -(Adnkronos) – Il Genoa batte in trasferta per 2-1 il Sassuolo nell’anticipo della 17/a giornata di Serie A, disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al vantaggio dei padroni di casa con Pinamonti al 28′, replicano Gudmundsson al 64′ su calcio di rigore ed Ekuban all’87’. In classifica i rossoblù agganciano al 13° posto il Frosinone con 19 punti, mentre i neroverdi restano fermi a quota 16 in 15/a posizione.