Meteo, caldo storico nell’antivigilia di Natale: battuti moltissimi record, raggiunta la temperatura più alta di dicembre al Nord | DATI

Quella di ieri, sabato 23 dicembre, è stata una giornata storica dal punto di vista meteorologico in Italia. A causa di un potente vento di Foehn, al Nord Italia si sono superati i +24°C per la prima volta a dicembre, battendo moltissimi record di caldo. I +25,2°C registrati a Cumiana (provincia di Torino) rappresentano la nuova temperatura ufficiale più alta di dicembre nel Nord Italia. In Piemonte, sono state 4 le stazioni ad aver superato la soglia dei +25°C. Molto caldo anche sulle regioni adriatiche con picchi di +25°C in Abruzzo e molto mite anche sul resto del Paese. La mappa dell’anomalia della temperatura mostra valori anche di 10°C oltre la media sulle regioni del Nord e su quelle adriatiche; stessa situazione anche sui Balcani, con caldo anomalo dalla Slovenia alla Grecia.

Tra i principali record di temperatura battuti ieri in Italia segnaliamo:

+24,1°C a Marzaglia (Modena)

a Marzaglia (Modena) +24°C a Cuneo

a Cuneo +23,7°C a Bologna

a Bologna +23,4°C a Parma

a Parma +23,1°C a Reggio Emilia

a Reggio Emilia +21,8°C all’Istituto Geofisico di Modena

all’Istituto Geofisico di Modena +21,2°C a Piacenza

a Piacenza +19,4°C a Ferrara e Bergamo

a Ferrara e Bergamo +18,9°C a Verona

a Verona +18°C a Bolzano (record eguagliato)

​Tra le altre, la città di Parma (dati climatici dal 1791) ha registrato condizioni meteorologiche estreme nella seconda metà del 2023:

nel mese di agosto ha avuto la temperatura più alta mai registrata

nel mese di ottobre ha superato il record mensile con un ampio margine

Ieri ha battuto il record di dicembre di quasi 3°C.

Giorno di dicembre più caldo dal 1958 per il Piemonte

Passa dal 22 al 23 dicembre il titolo di ‘giorno di dicembre più caldo dell’intera serie storica dal 1958′ per il Piemonte. Lo riferisce l’Arpa, che osserva come ieri 105 termometri della rete (pari a quasi il 30% del totale) hanno stabilito il primato di temperatura massima dal momento della loro installazione. Il picco più elevato è stato registrato a Cumiana (Torino) con +25,2°C. Anche a Bra (Cuneo), Treiso (Cuneo) e Villanova Solaro (Cuneo) la temperatura massima giornaliera ha superato la soglia ‘primaverile’ dei +25°C. A Torino-Giardini Reali resiste invece il record di +21,6°C stabilito il 22 dicembre.

Nel corso della giornata, la temperatura media è stata di +11,4°C, 9 al di sopra della norma del periodo, a fronte dei +10,1°C del 22 dicembre.

“Tra il 21 e il 23 dicembre – spiega una nota – il Piemonte si è trovato al confine tra la zona di influenza di una vasta area di alta pressione disposta sull’Oceano Atlantico e quella di una circolazione depressionaria in discesa dalla Scandinavia verso i Balcani. In questa situazione meteorologica si è innescato un forte episodio di venti di Foehn da nord-ovest che si sono estesi a gran parte della regione, provocando locali disagi e danni. L’aria discendente dalla catena alpina si è sensibilmente riscaldata, determinando, in queste giornate, un marcato rialzo delle temperature nelle vallate e sulle pianure piemontesi”.

