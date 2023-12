Caso Grillo jr: fonti difesa presunta vittima, ‘la ragazza si sente svuotata e sfinita’**

MeteoWeb

Tempio Pausania, 13 dic. (Adnkronos) – “La ragazza si sente svuotata e sfinita”. Così, fonti della difesa della ragazza italo norvegese che ha denunciato, nel luglio del 2019, Ciro Grillo e tre suoi amici di stupro di gruppo, al termine dell’udienza di oggi. Una udienza fiume in cui la ragazza ha deposto, per la terza volta consecutiva. Oggi la giovane, che ha 23 anni e vive all’estero, ha risposto per cinque ore alla domande dell’avvocata Antonella Cuccureddu, legale di Francesco Corsiglia. L’udienza proseguirà domani per sentire ancora la giovane.