Caso Grillo jr: legale imputato, ‘Corsiglia ha detto in aula che non c’era nella violenza gruppo’**

Tempio Pausania, 13 dic. (Adnkronos) – “Francesco Corsiglia ha detto, nel corso di una dichiarazione spontanea in aula, che lui in quell’atto sessuale di gruppo non c’era, fisicamente era altrove. Ha fatto dichiarazioni spontanee dicendo chiaramente che non c’era in quell’episodio”. A renderlo noto a fine udienza è l’avvocata Antonella Cuccureddu, legale di Francesco Corsiglia, imputato con Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria nel processo per stupro di gruppo nei confronti di una ragazza italo norvegese.