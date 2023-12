Caso Grillo jr: legale imputato, ‘dalla ragazza sequenza impressionante di non ricordo’**

MeteoWeb

Tempio Pausania, 13 dic. (Adnkronos) – “Ci sono una sequenza impressionante di ‘non ricordo’. La ragazza non ricorda di avere baciato Ciro Grillo, pur essendo stata vista da molteplici persone, non ricorda di avere messo le gambe su quelle di Francesco Corsiglia, in taxi, benché le racconti la sua amica. Non ricorda di essersi allontanata dalla casa con i ragazzi, dopo il primo episodio di atto sessuale, benché ci siano delle fotografie, lasciando la sua amica in casa. Sostanzialmente non ricorda quasi nulla di fatti che sono documentati, lei ricorda qualcosa soltanto di ciò che non ha una documentazione”. Lo ha detto l’avvocata Antonella Cuccureddu, legale di Francesco Corsiglia, uno dei quattro imputati per lo stupro di gruppo che sarebbe avvenuto in Costa Smeralda nel luglio del 2019, nel residence di Beppe Grillo.