Caso Grillo jr: problemi con videoregistrazione, udienza aperta e subito sospesa

Tempio Pausania, 13 dic. (Adnkronos) – E’ iniziata ed è subito stata sospesa l’udienza del processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. C’è un problema con la videoregistrazione, obbligatoria con l’entrata in vigore con la Riforma Cartabia, che non parte. Sono stati chiamati dei tecnici per risolvere il problema. In aula c’è la ragazza italo norvegese che ha denunciato i quattro di violenza sessuale di gruppo che dovrà proseguire la sua deposizione. Assente la sua legale di fiducia, l’avvocata Giulia Bongiorno, impegnata al Senato, sostituita dall’avvocato Dario Romano.