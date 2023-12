MeteoWeb

Roma, 30 dic (Adnkronos) – “Se l?opposizione chiede a un Ministro di riferire in Parlamento, quel Ministro non può sottrarsi. Sono vicende giudiziarie che investono direttamente un settore di sua competenza. E? preferibile che le sue opinioni le esprima in aula e non al cenone di Capodanno tra i suoi cari”. Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Arturo Scotto.