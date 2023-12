Corruzione: Fontana, ‘promuovere ovunque valori legalità’

MeteoWeb

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – ?In occasione della Giornata internazionale contro la corruzione, desidero richiamare l?importanza di promuovere in ogni sede i valori e la cultura della legalità. La corruzione rappresenta una minaccia per la democrazia, logora la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, la coesione sociale e lo sviluppo economico. Contrastare questo fenomeno è una priorità assoluta?. Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.