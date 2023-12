Difesa: Mattarella, ‘da Italia contributo prezioso per la pace’

MeteoWeb

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “L’attività di impegno per le missioni all’estero per la stabilità nelle zone di crisi e la pace nel mondo è un nostro modo ampio, articolato di collaborare con la comunità internazionale e in questo momento in cui le condizioni di tensione che si sviluppano nel mondo sono allarmanti, è ancor di più un contributo prezioso che l’Italia fornisce nella scena mondiale. Lo fa sempre con la professionalità, la competenza, con l’attitudine a svolgerla con efficacia e con senso di umanità che contraddistingue le nostre Forze Armate e che ci fa apprezzare dovunque, come sento registrare ricevendo ringraziamenti da molti Capi di Stato di zone interessate”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del collegamento in occasione delle festività natalizie con i contingenti militari italiani impegnati all’estero, presso la sede del Comando operativo vertice interforze.