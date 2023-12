Europee: Schlein, ‘faremo viaggio in Italia in 6 tappe, la prima a Cassino’

MeteoWeb

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Inizia con questa due giorni il nostro viaggio in Italia, per l’Europa che vogliamo. Faremo sei tappe, tanti quanti sono stati i tavoli che ieri hanno riempito queste sale. Saremo in sei diversi luoghi simbolo del Paese, mettendoci al lavoro partito, società civile, forze sindacali e categorie, esperti e attivisti, per scrivere insieme il nostro progetto per l’Europa”. Così Elly Schlein all’assemblea nazionale del Pd.

“Scalderemo i cuori degli italiani e delle italiane parlando dei temi, del loro destino, della speranza di futuro che dobbiamo riaccendere. Inizieremo da Cassino: il prossimo anno sarà l?ottantesimo anniversario del bombardamento che distrusse l?intera città. Ricostruita nell?Italia libera dal fascismo e dalla guerra, sulle fondamenta di quel potente simbolo delle radici della nostra cultura continentale che è il monastero dedicato a San Benedetto patrono d?Europa”.