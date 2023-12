MeteoWeb

Roma, 16 dic (Adnkronos) – Per le europee “apriamoci, non accontentiamoci di noi stessi, non viviamo la costruzione delle liste come un premio di consolazione, di rivalsa interna, di bilancino delle correnti. Apriamoci alla società per attrarre le migliori energie e mischiarle con le competenze migliori che possiamo offrire come partito”. Lo ha detto Elly Schlein alla Assemblea del Pd.