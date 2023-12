Fdi: Calenda, ‘Stampa e Repubblica non mi chiamano più, con Berlusconi mai successo’

MeteoWeb

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Da quando ho parlato del caso Stellantis non ho più interviste su Stampa e Repubblica. E non è un caso. Sono gli stessi giornali che per 30 anni hanno fatto la battaglia contro Berlusconi e il suo conflitto di interessi quando invece Berlusconi non ha mai impedito a un suo avversario politico di andare nelle sue tv”. Lo dice Carlo Calenda ad Atreju, ricevendo un caloroso applauso dalla platea.