Fdi: Fratoianni, ‘insopportabile ipocrisia su Musk, no a Gpa ma se sei bianco e ricco…’

MeteoWeb

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Quanta ipocrisia in questa destra. Gestazione per altri è reato, ma non se sei bianco, ricco, e amico loro? Alla kermesse dei Fratelli d?Italia oggi assistiamo all’ipocrisia della destra: la gestazione per altri è reato universale, ma non se sei Elon Musk. Non è reato se hai soldi e potere, non è resto se sei ricco, bianco e amico loro”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell?Alleanza Verdi Sinistra.

“Se sei tutto questo – aggiunge il leader di SI – addirittura ti fanno salire sul palco per parlare di natalità. È davvero insopportabile la loro ipocrisia”.