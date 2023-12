Fi: Moratti a Vicenza incontra imprenditori, ‘importante ascoltare loro punto di vista’

MeteoWeb

Milano, 19 dic. (Adnkronos) – Stamane la presidente della consulta nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti, ha incontrato a Vicenza un nutrito gruppo di imprenditori, professionisti, rappresentanti di categoria e amministratori locali di Veneto e Friuli Venezia Giulia. “Riteniamo molto interessante incontrare chi sarà chiamato a dettare le linee strategiche della politica italiana proponendo la visione del mondo delle imprese -ha spiegato l’organizzatore dell’evento Ubaldo Livolsi-. C’è sempre più bisogno di una classe politica che aiuti cittadini e aziende e la presidente Moratti con il suo curriculum unisce competenze ed esperienza”.

All’incontro hanno partecipato tra gli altri gli ex sindaci di Vicenza Francesco Ruocco e di Belluno Antonio Prade, e un centinaio di imprenditori, liberi professionisti, sindaci e consiglieri comunali.

“Ringrazio per questa opportunità che mi permette di ascoltare il punto di vista di chi si impegna quotidianamente per far crescere il Paese -ha detto Moratti-. Difficoltà evidenti come il peso della burocrazia, la criticità dell’accesso al credito, infrastrutture inadeguate a collegare le aree produttive con il resto dell’Europa e una tassazione troppo elevata, minano la competitività delle imprese. Forza Italia si pone come valido ed autorevole interlocutore anche in vista delle prossime importanti elezioni europee che dovranno assicurare sostegno al Partito Popolare Europeo per il rilancio dell’Unione agganciata ai principi liberali e moderati. Una risposta seria e responsabile alla minaccia dei sovranismi di destra e ai populismi di sinistra che in Europa come in Italia rischiano di mettere a repentaglio la stabilità e la crescita di imprese e famiglie”.