Francia, madre e 4 figli trovati morti in casa: arrestato il padre

MeteoWeb

(Adnkronos) – Dramma nel giorni di Natale in Francia. Una donna e i suoi quattro figli piccoli sono stati trovati morti in un appartamento a Meaux (Seine-et-Marne), a est di Parigi, intorno alle 21 della sera del 25 dicembre. Lo ha reso noto Jean-Baptiste Bladier, procuratore del comune della regione di Ile-de-France, confermando le notizie diffuse in precedenza dai media francesi. I bambini avevano rispettivamente 9 mesi e 4, 7 e 10 anni.

Il padre dei bambini, un 33enne già noto alla polizia, è stato arrestato a Sevran (Seine-Saint-Denis). L’uomo aveva precedenti per violenza contro la moglie, ha reso noto la procura: nel 2019 aveva aggredito la donna con un coltello sempre nel domicilio familiare. l procedimento era stato archiviato dopo che era stata appurata l’incompetenza mentale dell’uomo, che aveva dal 2017 disturbi depressivi e psicotici ed era stato sottoposto a ricoveri in psichiatria fino al gennaio 2020.

A dare l’allarme sono stati i parenti, preoccupati perché nell’appartamento non c’erano segni di vita e nessuno rispondeva, mentre sul pianerottolo erano visibili ?tracce di sangue in piccole quantità?, ha spiegato in una conferenza stampa Jean-Baptiste Bladier.

Gli agenti, ha aggiunto, hanno quindi forzato le persiane di una finestra per entrare nell’appartamento, situato al piano terra, e si sono trovati davanti “una scena del crimine molto violenta”. Le cinque vittime sono una donna di 35 anni nata ad Haiti, due bambine di 10 e 7 anni e due bambini di 4 anni e 9 mesi. A terra erano presenti fazzoletti con rilevanti tracce di sangue.

I corpi della madre e delle due bambine, precisa il procuratore, presentavano “un numero molto elevato di coltellate”. I due ragazzi non hanno riportato ferite apparenti, ma si ipotizza la possibilità di “soffocamento” o “annegamento”. Mercoledì tutti i corpi verranno sottoposti all’autopsia presso l’Istituto forense di Parigi.