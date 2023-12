G20: Mattarella, ‘inserimento Unione africana riconoscimento legittima aspirazione’**

MeteoWeb

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Il 2023 ha visto l?inclusione dell?Unione africana come membro permanente del G20: è il riconoscimento della legittima aspirazione degli oltre cinquanta Stati africani a svolgere un ruolo più rilevante e crescente nella scena internazionale. È, allo stesso tempo, un concreto passo per inserire una parte così importante e vitale del mondo all?interno delle dinamiche planetarie”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno.

“È significativo che quest?atteso riconoscimento -che anche l?Italia ha sempre sostenuto- sia avvenuto -ha ricordato il Capo dello Stato- sotto la Presidenza di un importante paese asiatico, l?India, e che toccherà a un grande Paese dell?America latina, il Brasile, presiedere il primo G20 allargato all?Unione africana”.