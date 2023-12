Giustizia: Della Vedova, ‘Crosetto attacca giudici ma suo governo per nulla garantista’

MeteoWeb

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Il Ministro Crosetto non ha risposto al tema delle parole specificatamente usate nell?intervista al Corriere nella sua funzione di ministro e ha parlato d?altro. E allora parliamo d?altro e parliamo di garantismo: Crosetto sta in un governo che va nella direzione opposta al garantismo”. Lo ha detto nell?aula di Montecitorio il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova.

“Un governo con un magistrato come sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e cioè Mantovano, che secondo articoli di stampa mai smentiti avrebbe bloccato la nomina di un giudice di Bologna ?reo? di aver archiviato un caso relativo al suicidio assistito. Un governo che, a fronte di 30mila innocenti in carcere, si inventa nuovi reati che aumenteranno gli innocenti in carcere. Dov?è il garantismo del Governo??.