Giustizia: procuratore Milano, ‘punto a +50% pm contro violenza su donne’

Milano, 12 dic. (Adnkronos) – La procura di Milano si ‘riorganizza’ e nel segno di un’equa divisione del lavoro e di una pianta organica in sofferenza ‘elimina’ un dipartimento – i magistrati verranno così ridistribuiti – e rafforza la schiera di magistrati che si occupa di Codice rosso. Una necessità rispetto a un “fenomeno orrendo con numeri elevatissimi e drammatici” che impone una presenza più numerosa “anche rispetto alle novità normative” spiega il procuratore capo Marcello Viola.

In questo momento la procura meneghina conta 9 magistrati effettivi nel Quinto dipartimento (ribattezzato ‘Violenza di genere – Tutela della famiglia, dei minori e dei soggetti vulnerabili’) rispetto ai 12 pm sulla carta che nelle intenzioni del procuratore Viola “dovrebbero diventare 18, con un incremento teorico del 50%. Speriamo bastino a contrastare un fenomeno orrendo con ancora tanto sommerso sul versante dei maltrattamenti in famiglia”. La nuova organizzazione, che ha trovato l’approvazione dei magistrati milanesi, vede qualche piccola modifica: il fenomeno del caporalato finisce al VI dipartimento, i reati informatici finiscono al IV, al V Dipartimento ci saranno due magistrati dedicati alla lotta alla pedopornografia, al VII invece spetta invece occuparsi di più specializzazione come ‘baby gang’, truffe agli anziani e le aggressioni che interessano medici e sanitari impegnati in ospedali e pronto soccorso.

Per sé il procuratore Viola tiene la delega della Direzione distrettuale antimafia (l’obiettivo è di portare il numero di presenze da 9 a 12) e dell’antiterrorismo, ma si avvarrà di un collaboratore diretto a dimostrazione di una “fiducia piena” nei magistrati. L’obiettivo di Viola è di riuscire già a gennaio prossimo ad avere un nuovo aggiunto, quindi prima dell’estate avere qualche nuovo sostituto per colmare una carenza di organico che rischia di mettere in difficoltà il lavoro investigativo.