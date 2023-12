Governo: Boccia (Pd), ‘Italia ai margini dell’Europa’

MeteoWeb

Roma, 21 dic (Adnkronos) – “L?Italia è stata sempre cuore e braccia dell?Europa, è un paese fondatore. Con il patto di stabilità ora invece ci hanno trattato come l?ultima ruota del carro”. Lo ha detto presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia conversando con i giornalisti a palazzo Madama.

“Per due mesi il governo è stato in silenzio poi il ministro Giorgetti negli ultimi due Ecofin ha detto alcune cose solo per guadagnare un po? di flessibilità e trattare uno slittamento graduale degli impegni per i prossimi anni di legislatura, mentre approva una manovra di bilancio priva di contenuti utili al Paese”, ha aggiunto Boccia.

“E il no al Mes, che conferma le divisioni nella destra, è molto grave perché avrà conseguenze politiche importanti, perché ci isola ancora di più con i partner europei e ci mette ancora di più ai margini del processo di integrazione e questa è la cosa che ci fa più male”, ha concluso.