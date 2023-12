Governo: Bonelli, ‘Meloni insulta opposizione con propaganda a reti unificate’

MeteoWeb

Roma, 17 dic (Adnkronos) – “L?intervento di oggi di Giorgia Meloni non è l’intervento da Presidente del Consiglio, ma il discorso di un capo di partito di estrema destra, che non a caso ha invitato alla sua festa Santiago Abascal, il riferimento del franchismo e del fascismo spagnolo. Un intervento pieno di insulti all’opposizione a reti unificate, coerente alla Telemeloni, la propaganda che ormai caratterizza questo paese”. Lo dice il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

“Ad Atreju la premier Meloni ha raccontato un’Italia che non esiste, con tante bugie! Ad esempio, quella che nemmeno un centesimo dei contribuenti è stato regalato a nessuno. Pochi giorni fa quasi mezzo miliardo di euro, soldi dei contribuenti italiani, sono stati regalati alle grandi società energetiche con uno sconto alla tassa sugli extraprofitti -prosegue-. Altro che non subire i poteri forti, lei è la loro longa manus, tanto che il suo è il governo che ha rinunciato a far pagare 8 miliardi di tasse di extra profitti alle società energetiche, le stesse che si sono messe in tasca in questi anni utili per 70 miliardi di euro, togliendole dalle tasche delle famiglie e le imprese italiane”.

“E senza dimenticare che, come tradizione dei governi di destra, lei è la premier dei condoni, oltre 14, a partire di quello fiscale, che hanno premiato i furbi”, dice ancora Bonelli.

“Un governo, quello di Giorgia Meloni che ha rinunciato a far pagare alle banche la tassa sugli extra profitti, che nel 2023 ammontano a ben 43 miliardi di euro, grazie all?aumento sconsiderato delle rate dei mutui sempre per quelle famiglie italiane che lei dice di voler proteggere, ed invece le ha messe in ginocchio?, prosegue.

“Ma la cosa piú grave è che Giorgia Meloni oggi è riuscita a proferire nemmeno una parola sui cambiamenti climatici, rinnovabili e transizione ecologica. Di fronte a una crisi climatica che sta impoverendo non solo il pianeta ma anche il nostro paese, e che colpisce i ceti sociali più deboli, questa estrema destra non riesce a dire nulla -sottolinea Bonelli-. Evidentemente perché in linea con il suo alleato Santiago Abascal che nel suo programma, sconfitto dagli spagnoli, chiedeva la fuoriuscita dall’accordo di Parigi”.

“Del resto sia Meloni che i suoi ministri hanno recitato scene muta anche alla Cop28 di Dubai. Oggi Giorgia Meloni ha dimostrato quel che è realmente, insultando l?opposizione e raccontando l?Italia che non esiste a reti unificate, anzi che esiste solo nella sua propaganda. Per questo serve una risposta forte, democratica che metta realmente al centro gli interessi dell’Italia ed il futuro delle nuove generazioni”, conclude.