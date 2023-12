MeteoWeb

Roma, 1 dic (Adnkronos) – “Ma come è venuto in mente a Lollobrigida di fermare un treno a Ciampino? Non è possibile fermare il treno. Lollobrigida, facci un piacere, taci. Tutte le volte che cerchi di spiegare ti scavi la buca da solo”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà, su La7.