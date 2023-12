IA: Ascani, ‘Mattarella indica strada, politica eserciti suo ruolo’

MeteoWeb

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Anche questa volta il Presidente Mattarella indica la strada: oggi al Quirinale, in occasione degli auguri di fine anno, ha parlato di futuro, delle opportunità e dei rischi connessi allo sviluppo dell?intelligenza artificiale. Ha fatto esplicito riferimento alla necessità che la politica eserciti il proprio ruolo, anche nei confronti di attori globali che devono essere sottoposti a regole giuste, per la tutela dei cittadini tutti”. Così Anna Ascani del Pd su Instagram.

“È davvero fondamentale che le istituzioni, a tutti i livelli, prendano consapevolezza del proprio ruolo e dell?urgenza di agire perché l?uomo resti al centro e le democrazie escano da questa fase di profondo cambiamento rafforzate e non indebolite. Ancora una volta quindi grazie Presidente!”.