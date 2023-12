Manovra: M5S, ‘fin da primi voti si conferma governo che volta spalle a poveri’

MeteoWeb

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – Maggioranza e governo “si confermano, per l?ennesima volta, forti con i deboli e deboli con i forti?. Lo affermano in una nota i senatori del Movimento 5 Stelle in commissione Bilancio al Senato Stefano Patuanelli (capogruppo), Mariolina Castellone e Ketty Damante.

“Ieri Alleanza contro la povertà ha prospettato il rischio di un milione di nuovi poveri a causa dello smantellamento del reddito di cittadinanza per opera del governo Meloni. Di tutta risposta – proseguono -, poco fa in Commissione Bilancio al Senato la maggioranza ha bocciato l?emendamento alla manovra con cui chiedevamo di ripristinare il rdc per il biennio 2024/2025, visto che fra ritardi e pasticci i nuovi strumenti previsti dall?esecutivo lasceranno 400mila famiglie senza alcun sostegno in un momento storico che si conferma difficilissimo per chi versa in condizione di povertà. Ma non solo. Pur considerando la card ?Dedicata a te? uno strumento inadeguato e inefficace, con un altro emendamento avevamo chiesto quantomeno di sopprimere l?incompatibilità fra gli altri strumenti di sostegno al reddito, come la cassa integrazione o lo stesso Rdc, e la stessa card. Anche questo emendamento è stato bocciato”.