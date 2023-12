Manovra: Schlein, ‘governo allo sbando danneggia Paese, non ha straccio idea futuro’

MeteoWeb

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni taglia l?IVA per la chirurgia estetica e gli integratori alimentari ma la alza per pannolini, prodotti per l?infanzia e assorbenti. Basterebbe già per qualificare questo governo”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“A tutto questo poi si aggiunge lo smantellamento della sanità pubblica, un insulto per quel 75% di italiani – lo dice oggi il Censis – per i quali è diventata un?impresa accedere alle cure mediche a causa di liste di attesa sempre più lunghe. Senza parlare del taglio alle pensioni e alla ?tassa Meloni? sulle bollette che pesa su 5 milioni di famiglie. Un governo allo sbando che – conclude – sta danneggiando il Paese e non ha uno straccio di idea di come migliorare la vita delle persone”.