Manovra: Schlein, ‘mance imbarazzanti, soldi a campi golf e non contro violenza su donne’**

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Questa è una manovra che fa male al paese e infligge un colpo letale ai servizi pubblici. Mance e mancette in una logica di scambi al ribasso imbarazzante. Hanno dovuto pensarci le opposizioni unite a migliorarla mettendo fondi sul contrasto alla violenza di genere. Voi non lo avete fatto, vi siete tenuti i soldi per le vostre mance e avete preferito finanziare campi da golf che la lotta alla violenza contro le donne”. Così Elly Schlein in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulla manovra.