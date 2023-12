Manovra: scoppia ‘caso Gasparri’, Iv ‘ingiurie contro Renzi’, La Russa dà ok a esame video**

MeteoWeb

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – “Il fatto che è accaduto è grave. Durante la dichiarazione di voto di Matteo Renzi si è sentito distintamente, e lo ha sentito tutta l’Aula, una frase ingiuriosa del senatore Gasparri nei confronti del senatore Renzi. Per questo chiedo al presidente del Senato di intervenire”. Così il capogruppo di Italia Viva, Enrico Borghi, intervenendo in aula per denunciare quanto accaduto.

Renzi nell’intervento stava criticando Forza Italia per l’astensione ieri sul Mes. “Tradisce la vostra storia e le scelte europeiste di Silvio Berlusconi. Con il voto di astensione sul Mes e capisco l’imbarazzo di Gasparri state tradendo l’eredità politica di Silvio Berlusconi”. Lì scatta la “frase ingiuriosa” di Gasparri denunciata da Borghi. L’aula rumoreggia, Renzi interrompe l’intervento e chiede di recuperare il tempo che “la volgarità e la maleducazione di Gasparri mi ha sottratto”.

Quindi Borghi chiede l’intervento di La Russa. “Ho capito perfettamente -replica il presidente del Senato-. Il presidente Renzi ha chiesto un esame della ripresa televisiva, la faremo e se Renzi riterrà potrà intervenire a fine seduta per fatto personale. Ma faremo comunque l’esame per valutare eventuali, eventualissimi provvedimenti”.