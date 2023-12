Mattarella: ‘viviamo tempo cambiamento, affascinante, difficile e travagliato’

MeteoWeb

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Quello che stiamo vivendo è un tempo, per un verso, affascinante, di grande cambiamento ma anche difficile, travagliato, per più aspetti drammatico”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando le alte cariche dello Stato.

“Il post pandemia, con gli effetti -ha ricordato il Capo dello Stato- prodotti a tutti i livelli nelle nostre comunità, da quelli umani a quelli economici, sociali e psicologici, soprattutto sui più giovani. Le guerre. Quella che da due anni coinvolge l?Europa e che, con l?inaccettabile invasione dell?Ucraina da parte della Russia ?con un immenso numero di vite umane perdute e immani distruzioni inferte al territorio- ha improvvisamente sgretolato la convinzione che la pace nel nostro continente, dopo la tragedia dei due conflitti mondiali, fosse acquisita una volta per tutte. La guerra che, da settimane, infiamma il Medio Oriente, con la sanguinosa e brutale aggressione terroristica di Hamas a Israele e le azioni militari a Gaza, che stanno costando un numero inaccettabile di vittime civili, in uno scenario che rende sempre più grave la situazione umanitaria in quei territori”.

“Gli effetti dirompenti del cambiamento climatico, che, nel corso di quest?anno, abbiamo purtroppo toccato con mano, ancora una volta, vivendo la devastazione prodotta da alluvioni e inondazioni, come è accaduto in ampie zone di Emilia Romagna e di Toscana. Si allargano intanto i divari sociali: alle vecchie diseguaglianze se ne aggiungono di nuove, nei campi del digitale e della conoscenza. E stridono le gigantesche ricchezze appannaggio di pochi a fronte del disagio di tanti, con una distanza mai prima registrata né in Italia né altrove. Si tratta -ha concluso Mattarella- di fenomeni globali che entrano prepotentemente nella vita delle nostre comunità e in quella quotidiana di ciascuno”.