Mes, Bagnai: ‘sia chiaro il no della Lega’

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – ?Sia chiaro il ?No? della Lega sul Mes. La nostra posizione non è cambiata e anche oggi il ministro Matteo Salvini l?ha ribadita. Salvaguardare l?interesse degli italiani, tutelando i risparmi delle famiglie, resta per noi una priorità. Il nuovo Mes ha uno scopo evidente: garantire le banche di altri Paesi coi soldi degli italiani. Chi a sinistra nega questa evidenza mente sapendo di mentire?. Lo dichiara il deputato della Lega Alberto Bagnai, responsabile Dipartimento Economia del partito.