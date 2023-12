Mes: De Luca (Pd), ‘ulteriore rinvio ratifica è masochismo politico’

MeteoWeb

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – ?Sono mesi che la destra butta la palla in tribuna sulla riforma del Mes e i risultati negativi purtroppo si vedono. L’Italia è sempre più debole sui tavoli di Bruxelles in cui si sta negoziando una complessa riforma del Patto di Stabilità. Se il Governo invitasse la maggioranza ad un ulteriore rinvio della votazione in Parlamento farebbe un atto di masochismo politico. Meloni metta da parte la propaganda e pensi almeno una volta non ai suoi calcoli elettorali ma agli interessi del Paese?. Lo afferma il capogruppo del Pd in commissione Affari europei alla Camera, Piero De Luca.