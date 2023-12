Migranti: Schlein a Meloni, ‘ha una bella faccia tosta, ma verità più forte’

MeteoWeb

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Continua a dire che da quando c?è lei, finalmente l?Europa si concentra sull?obiettivo di fermare le partenze. Ma dov?era prima? Quando già anni fa io mi battevo per superare il regolamento Dublino che blocca i richiedenti asilo in Italia, non vi ho mai visti partecipare al negoziato e non avete votato a favore”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein rispondendo agli attacchi della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Capisco che fosse disattenta. Ma le do una notizia: non c?è niente di nuovo in questo approccio, purtroppo i Governi europei sono sempre stati incapaci di trovare accordo sulla solidarietà interna e la redistribuzione, e l?hanno trovato sempre e solo sul tentare di spostare le frontiere europee un po più in là, con accordi cinici come quelli con Turchia e Libia, che non solo non hanno fermato le partenze ma hanno violato diritti fondamentali”.

“Dice che vuole difendere il diritto a non emigrare, ma ha ridotto le risorse destinate alla cooperazione internazionale e il Piano Mattei è ad oggi una scatola vuota. Per non parlare del diritto a non emigrare dei giovani italiani, che avete negato una volta ancora affossando il salario minimo e aumentando per legge la precarietà. Ha una bella faccia tosta, Presidente. Ma la verità è più forte”.