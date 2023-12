Migranti: Schlein a Meloni, ‘scaricati come pacchi in Albania, 300 mln spesa per Italia’**

MeteoWeb

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Vada a parlare di deterrenza alle partenze a chi piange oggi i sui morti, mentre fate la guerra alle Ong e volete spedire la Guardia Costiera italiana in Albania a scaricare persone sopravvissute ai naufragi come fossero dei pacchi, senza garantire adeguate tutele e facendo spendere all?Italia 300 milioni che potevate investire per aiutare i sindaci a garantire un?accoglienza diffusa e dignitosa, specie a quei minori non accompagnati che state sbattendo nei centri per adulti per far la cresta anche sui loro diritti”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein rispondendo agli attacchi della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.