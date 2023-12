Migranti: Schlein a Meloni, ‘vittime in mare per colpa vostro decreto disumano’

MeteoWeb

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – ?Presidente Meloni, del suo discorso di settanta minuti ben dieci li ha dedicati all?immigrazione. Eppure non ne ha trovato nemmeno uno per esprimere cordoglio per le 61 persone morte annegate nel naufragio di sabato”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein rispondendo agli attacchi della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Per spiegare com?è possibile che Frontex avesse avvertito quattro paesi tra cui l?Italia, e nessuno sia intervenuto per soccorrerle. Per spiegare che una nave , la Ocean Viking, che aveva già fatto un altro salvataggio in zona si stava allontanando per ottemperare all?ordine di sbarcare 26 superstiti a Livorno, a 1000 chilometri e 8 giorni di navigazione tra andata e ritorno. Questo accade a causa delle vostre scelte e del vostro decreto inumano, che ha il solo scopo di rendere più difficile salvare le vite in mare. E gli effetti si vedono. L?avete chiamato Cutro, quel decreto, ma da quella strage non avete voluto imparare niente”.