Milano-Cortina: Malagò, ‘arrivati progetti pista bob Cortina e Cesana’

Milano, 19 dic. (Adnkronos) – Sono arriva i progetti per la pista da bob a Cortina e a Cesana. L’annuncio è arrivato del presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dei Coni Lombardia Awards, parlando dell’ormai annosa questione della pista da bob per i Giochi Invernali del 2026. “Uno, quello di Cortina, è arrivato ieri alle 19, oggi pomeriggio quello di Cesana. La cosa divertente è che avrebbe dovuto accadere entro il giorno 13 e oggi è il 19. Ma siamo in Italia, sono sereno ma c’è da ridere. Non sono neanche più preoccupato, in un modo o nell’altro le Olimpiadi le faremo meglio di sempre”.