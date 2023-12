Milano-Cortina: Pancalli, ?saranno il più grande evento per il futuro del Paese?

MeteoWeb

Roma, 18 dic. – (Adnkronos) – ?La Paralimpiade del 2026 rappresenta un?opportunità e una sfida di rivoluzione infrastrutturale. Uno dei nostri must è il tema della sostenibilità, anche sociale: la sfida del 2026 mira ad ospitare il più grande evento sportivo per il futuro di questo paese perché il mondo paralimpico ha, per missione, quella di lasciare una legacy al Paese. E la mobilità è sinonimo di libertà per le persone disabili?. Lo ha detto Luca Pancalli, presidente Cip, durante la presentazione della partnership tra Gruppo FS Italiane e Fondazione Milano Cortina 2026.

?Gli italiani sanno fanno gruppo nelle difficoltà e sono convinto che faremo squadra; ognuno ha una mission e in questo caso, attraverso questa sfida, è quello di rendere il Paese un po? più giusto, mi auguro si riesca a contagiare la società civile?, conclude Pancalli.