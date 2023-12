Milano: diecimila in piazza per difendere libertà di espressione musicale e artistica

MeteoWeb

Milano, 16 dic. (Adnkronos) – Oltre diecimila persone si sono date appuntamento oggi a Milano per difendere la libertà di espressione musicale e artistica. La manifestazione ha preso il via nei pressi della stazione Romolo della linea verde della metropolitana verso le 15.30.

Il dispositivo di ordine pubblico predisposto dal questore di Milano Giuseppe Petronzi ha costantemente monitorato i manifestanti che hanno percorso la circonvallazione esterna terminando in piazza Axum. Per animare l’iniziativa sono stati impiegati quattordici veicoli industriali di grosse dimensioni con casse musicali che sono stati sottoposti a verifiche preventive da parte della polizia stradale. Le attività sono state coordinate dalla sala operativa della questura in cui sono stati presenti anche rappresentanti dell?Arma dei carabinieri, della polizia locale, di Areu 118 ed Atm.

Il servizio, diretto da dirigenti della polizia di Stato con impiego dei reparti inquadrati di polizia, carabinieri e guardia di finanza, si è svolto senza turbative per l’ordine e la sicurezza. Le delicate operazioni di gestione della viabilità sono state curate dalla polizia locale. La manifestazione si è svolta in contemporanea con il corteo a sostegno del popolo palestinese al quale, fa sapere la questura, hanno preso parte circa 1.200 manifestanti.