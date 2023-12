Mo: al Jazeera, ‘responsabili uccisione 22 familiari giornalista siano incriminati’

MeteoWeb

Doha, 6 dic. (Adnkronos) – Al Jazeera ha detto che farà tutto possibile per incriminare i responsabili dell’uccisione dei 22 familiari del suo corrispondente Momen al-Shrafi, morti oggi in un attacco israeliano nel campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza.

L’emittente del Qatar afferma che ?chiederà che l?esercito israeliano sia ritenuto responsabile dei crimini quotidiani commessi contro giornalisti e civili innocenti nella Striscia di Gaza. Al Jazeera perseguirà tutte le misure legali per incriminare tutti i responsabili di questi delitti”.