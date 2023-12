Mo: Gallant, ‘Hamas ha sottovalutato la rappresaglia di Israele’

MeteoWeb

Tel Aviv, 11 dic. (Adnkronos) – Hamas ?ha sottovalutato la rappresaglia di Israele? dopo gli attacchi del 7 ottobre. Lo ha detto al Daily Mail il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, aggiungendo che “è difficile portare le democrazie a combattere le guerre, ma, una volta che ci troviamo in un conflitto, siamo molto più forti perché combattiamo per difendere i nostri valori”.

Secondo Gallant, inoltre, gli aiuti raccolti dagli attivisti filo-palestinesi vengono utilizzati dal terrorismo globale. ?La propaganda di Hamas sta influenzando le università e le proteste e vengono versati soldi che stanno attivando reti terroristiche in tutto il mondo?, ha aggiunto.