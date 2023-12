Mo: Gallant, ‘leader di Hamas diretti in prigione o al cimitero’

MeteoWeb

Tel Aviv, 19 dic. (Adnkronos) – Israele porterà gli alti dirigenti di Hamas “nel posto che meritano: al cimitero o in prigione”. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, parlando della situazione lungo il confine di Gaza.

“Nel nord della Striscia di Gaza, l’operazione si concentra sullo sgombero finale dell’area di Gaza e sull’ingresso in tunnel profondi – ha aggiunto Gallant – Nel sud della Striscia di Gaza, Khan Yunis è diventata la nuova capitale del terrorismo. Stiamo lavorando lì, concentrando i nostri sforzi, l?operazione attraverserà alcune fasi e continuerà finché non raggiungeremo i nostri obiettivi, non molleremo. Porteremo gli alti funzionari dell’organizzazione omicida nel posto che meritano: al cimitero o in prigione”.