Mo: Guterres, ‘136 colleghi Onu uccisi, qualcosa mai visto prima’

Ginevra, 23 dic. (Adnkronos) – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha reso omaggio ai 136 lavoratori delle Nazioni Unite uccisi a Gaza negli ultimi 75 giorni, definendo il massacro “qualcosa che non abbiamo mai visto nella storia delle Nazioni Unite”. In una dichiarazione su X, Guterres ha affermato che la maggior parte dei lavoratori delle Nazioni Unite a Gaza sono stati “costretti a lasciare le proprie case. Rendo omaggio a loro e alle migliaia di operatori umanitari che rischiano la vita mentre sostengono i civili a Gaza?.

La dichiarazione del Segretario generale giunge all’indomani dell’annuncio dell’amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp), Achim Steiner, della morte del lavoratore interinale Issam Al Mughrabi insieme a sua moglie e cinque figli, colpiti ieri da un attacco aereo israeliano nella città di Gaza.